Possível vexame no Super Mundial começa a preocupar palmeirenses

Está sofrendo até mesmo no Paulistão, competição que tem costumado levar com um pé nas costas.

Atualmente ocupa a terceira colocação do Grupo D, que conta com São Bernardo (Série C), Ponte Preta (Série C) e Velo Clube.

Ou seja, como será lá nos Estados Unidos, tendo que encarar times que são potências em suas ligas?

Complicado...

É claro que no futebol tudo muda o tempo todo.

E é totalmente possível uma melhora do Palmeiras, que tem dinheiro e bom técnico à disposição.