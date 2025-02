Santos: Fora de ritmo, Neymar está mais atrapalhando que ajudando

Novorizontino 0 x 0 Santos

Mais uma vez quero parabenizar quem tem cuidado do planejamento do "gradual" retorno de Neymar ao Santos.

Após uma atuação abaixo diante do Botafogo-SP, à noite, com temperatura amena, alguém lá de dentro achou por bem escalar o camisa 10 hoje de novo, começando como titular, com "50ºC" nos termômetros de Novo Horizonte.