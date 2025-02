Hoje a torcida não foi injusta: o Palmeiras de Abel tem merecido vaias

Mas o que vimos em campo, para desespero dos palestrinos, foi o oposto.

Mesmo abrindo o placar com Flaco com apenas dois minutos de bola rolando, o Verdão passou longe de dominar absoluto a partida no primeiro tempo disputado lá em Brasília.

Só que as coisas complicaram para valer na etapa final, quando também com dois minutos o Água Santa chegou ao empate e, na sequência, armou um ferrolho inacreditável.

Parecido com o do Corinthians no Dérbi após a expulsão de Yuri Alberto.

Aí, assim como contra o Timão, o Alviverde também não conseguiu se desvencilhar da forte marcação rival, mesmo com as entradas de Estêvão e de Rony.

Após o apito final, o torcedor presente no Mané Garrincha vaiou em alto e bom som.