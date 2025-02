Corinthians sofre, mas não decepciona como seus rivais

O Palmeiras conseguiu ficar na igualdade contra o lanterna Água Santa.

Mas aí, no apagar das luzes do fim de semana, veio o robusto Corinthians de Ramón Díaz para salvar a lavoura dos grandes no Paulistão.

E diante de um adversário complicadíssimo, o São Bernardo, vice-líder geral da competição.

E como vendeu caro a derrota o time o ABC nesta noite na Neo Química Arena.

Fez 90 minutos praticamente impecáveis, segurando o ímpeto corintiano mesmo após as entradas de Memphis e de Rodrigo Garro no segundo tempo.

E foi o toque de talento do holandês que ajudou o Timão a sair do sufoco e vencer o ótimo São Bernardo em casa.