Tropeço em Bragança não tira o favoritismo do São Paulo no Paulista

Não teria sido melhor o Tricolor ter começado o jogo com os titulares, tentar abrir vantagem e, depois, poupá-los?

Os treinadores têm umas teimosias que beiram o inexplicável..

Mas, ainda assim, acredito que este tropeço não tira o favoritismo do São Paulo no Paulista.

Com seu 'Quadrado Mágico' é um time muito forte, mais ainda do que os maiores rivais do momento; Corinthians e Palmeiras.

O Santos, se Neymar engrenar, corre por fora.

OPINE!