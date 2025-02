A minha nota para a reestreia de Neymar no Santos

Mas, em campo, como já disse no post anterior, vi um Neymar ainda muito verde para entrar em campo.

Claro que lances de efeito, dribles e bons passes ele vai conseguir mesmo quando tiver 50 anos e participando de jogos beneficentes em sua aposentadoria.

Só que competir atualmente, mesmo contra times mais modestos, tem exigido muito mais do que "apenas" técnica.

Fisicamente inseguro, ele foi facilmente neutralizado pela defesa do Botafogo de Ribeirão, lanterna do Estadual ao lado do Água Santa, que abusou da violência como sempre fizeram e como sempre farão com Neymar em campo.

Vale ressaltar também que o time, com ele em campo, levou o empate em um jogo que no primeiro tempo parecia ganho.

E não estou com isso culpando o jogador pela reestreia modesta.