O São Paulo titular é um time que promete demais em 2025

E ainda assim o São Paulo de Zubeldía conseguiu fazer uma partida impecável no Morumbis.

Placar elástico, em 4 a 1, e merecidíssimo!

Com Calleri desencantando e Oscar fazendo mais uma partida animadora!

Enfim, apenas boas notícias para o Tricolor nesta noite.

Hoje ficou claro que, com o time titular, os comandados de Zubeldía têm bola para bater de frente com qualquer tequipe do Brasil nesta temporada.

Só resta saber se este belo quadrado mágico formado no ataque, por conta da idade, suportará a dura sequência imposta pelo nosso calendário.