Em sua reestreia pelo Santos, Neymar joga pouco e apanha muito

Mas eu pergunto: será que a reestreia de Neymar pelo Santos não foi precipitada?

Classificação e jogos Paulista

Afinal, pelo que vimos dele em campo hoje, depois do 1 a 0 do Peixe em cima do Botafogo no primeiro tempo, Neymar claramente ainda está sem ritmo de jogo.

Claro, fez algumas de suas jogadas de efeito, como de costume.

Mas evidentemente estava sem velocidade, perdendo na corrida em praticamente todas as jogadas, e perdendo a bola em lances que ele não costumava perder.

Isso sem contar, é claro, na perseguição dos zagueiros, que bateram demais no craque que voltou hoje à Vila.

E ele que se acostume com isso, pois defensor algum dará "refresco" nesta sua nova passagem pelo futebol brasileiro, mesmo Neymar sendo um óbvio ídolo de todos eles.