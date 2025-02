O fator que pode levar o Corinthians a surpreender o favorito Palmeiras

Mas, pelo que temos visto no Corinthians dos últimos meses, tanto na reta final do Brasileirão quanto no início do Paulista, não podemos descartar a possibilidade de o Alvinegro fazer a festa na casa do rival.

E isso se deve ao fato de o Timão chegar mais "leve" ao jogo.

É verdade que a derrota para o São Paulo foi dolorosa.

Mas, com seis vitórias em sete jogos e com sua classificação muito bem encaminhada no Estadual, uma derrota na casa do rival não teria tanta relevância assim para a sequência do trabalho de Ramón e Emiliano Díaz.

Já pelo lado do Palmeiras um revés diante de seu maior rival transformaria o ambiente palestrino em um verdadeiro caos.

Principalmente para Abel, que já gozou de mais prestígio perante os palmeirenses.