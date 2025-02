Nem o Corinthians sabe como venceu o Novorizontino

Contra um Corinthians muito mexido por Ramón Díaz, o Novorizontino bombardeou o gol defendido por Hugo Souza incansavelmente.

Teve pênalti defendido pelo goleirão, bola tirada em cima da linha por zagueiro, duas traves seguidas na mesma jogada…

A pressão foi tão impressionante que, perto dos 20 minutos do segundo tempo, o placar de finalizações estava em 20 a 0 (!!!) para o time da casa.

Aí a parada foi decidida na base do bom e velho 'quem não faz toma'.

Na ÚNICA chance que teve no jogo, o Timão marcou com Alex Santana e conquistou sua sexta vitória no Paulista.

Mas pensem bem: será que o Corinthians não "gastou" toda a sorte que tinha para a temporada em um jogo só?