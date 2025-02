O Palmeiras, enfim, põe as garras de fora. Azar do Corinthians...

Guarani 1 x 4 Palmeiras

Primeiramente creio ser importante ressaltar que o Guarani, apesar de recentemente ter caído para a Série C do Brasileiro, não é nenhuma baba, não!

O time campineiro está conseguindo fazer um bom início de temporada, sendo, inclusive, o vice-líder do Grupo B do Paulistão, o mesmo do Santos (era líder até a dura derrota de hoje).