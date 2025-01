Perguntas e respostas sobre a volta de Neymar ao Santos

Pode ser que sim, mas quem protagonizar algo tão ridículo não merecerá mais ser chamado de torcedor.

E eu, estou animado com a volta do craque ao meu time de coração?

Não me considero menos santista que ninguém por falar o óbvio. Apesar de toda a justificável empolgação, a chance de dar certo é menor do que 10%. Infelizmente, sinto que o Santos sairá desta tão ferido quanto ficou quando da primeira saída do jogador, em 2013.

