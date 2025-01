Será que Caixinha chegará a treinar Neymar?

E por mais que ainda não esteja contando com os reforços de peso como Neymar e cia., é claro que, neste caso, o jogo do Santos foi o mais prejudicado diante dos donos da casa.

Tanto que no primeiro tempo as grandes chances foram criadas pelo time do ABC, que parou em Gabriel Brazão ou no VAR, que acertadamente anulou por impedimento aquele que seria o primeiro gol da partida.

Só que logo no início do segundo tempo o Peixe contou com a genialidade de Soteldo, que enfiou bola na área que, depois de enorme confusão, acabou no gol do iluminado Guilherme.

Mas, em vez de se desesperar, o São Bernardo surpreendentemente colocou a bola no chão e foi para cima do Peixe, martelando cada vez mais forte a defesa praiana.

E aos 16 minutos acabou saindo o gol que abriu a belíssima virada do Bernô, que voltou a marcar aos 43 e aos 47 da etapa final.

Uma derrota verdadeiramente dura para o Peixe, mas que, no fundo, pode acabar não significando nada para a temporada, já que, como sabemos, grandes reforços estão atracando no Porto de Santos.