A imprensa também não sabe a saudade que sentirá de Abel

Na última segunda-feira escrevi neste mesmo espaço sobre a "crise" (sim, entre aspas) envolvendo Abel Ferreira e a torcida do Palmeiras.

Afirmei que o palestrino que estava reclamando do treinador não imaginava a saudade que sentirá do português quando sua saída se concretizar.

Bem, e agora, depois do insosso empate do Verdão diante do Bragantino, digo que a imprensa, que vive reclamando dele, também sentirá muita falta de Abel.