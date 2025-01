Valente, o São Paulo impediu mais um título do Timão na Copinha

O Tricolor chegou ao seu quinto título no torneio, empatando no segundo lugar com Flu e Inter.

O Corinthians segue com grande vantagem, 11 títulos.

Agora, a chance que o Timão tem é se vingar no Majestoso de amanhã, em que ele é, diferente de hoje, o favorito.

Parabéns aos meninos de Cotia, uma bela conquista na reestreia do Pacaembu.

OPINE