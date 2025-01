Tostão, os 78 anos de um gênio!

Jogadores posam para a foto antes do jogo contra a Inglaterra. A partida foi realizada no dia 7 de junho de 1970. O Brasil venceu por 1 a 0, gol de Jairzinho. No alto, da esquerda para a direita: Carlos Alberto Torres; Brito; Piazza; Félix; Clodoaldo; Everaldo; Admildo Chirol. Em baixo, da esquerda para a direita: Jairzinho; Rivelino; Tostão; Pelé; Paulo Cézar Caju. Foto: UOL

Tostão e Jairzinho correm para cumprimentar o Rei. Foto: In My Ear

Em 1966, uma das piores participações brasileira em Copas do Mundo, reuniu uma seleta de craques. No piano, Jairzinho, que posteriormente foi chamado de "Furacão" em 1970, Tostão, observa do lado direito, Pelé atento as dedilhadas musicais, no extremos jogadores não reconhecidos e ao fundo Brito, em pé. Foto My Ear.