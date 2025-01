Segundo tempo foi ótimo em Limeira, mas a Ponte merecia vencer! 

Inter de Limeira 1 x 1 Ponte Preta

Pela quarta rodada do Paulista, depois do time campineiro começar melhor, dando a impressão de que largaria na frente, foi a Inter que abriu o placar, ainda na etapa inicial, com Albano.

Não apenas assisti o jogo, como tive o prazer de comentar ao lado do ótimo Júlio Gomes e com a narração do também ótimo Marcelo do Ó, pelo Canal UOL.