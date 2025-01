O Velo não tinha nenhum ponto. Ganhou do Santos...

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Velo tirou o zero do placar com Daniel Amorim.

O que já era ruim, ficou péssimo, com o segundo tento do Velo Clube, novamente com Daniel Amorim.

Leo Godoy diminuiu no penúltimo minuto, mas ficou nisso.

Precisando se recuperar depois da derrota de virada para o Palmeiras na Vila, o Peixe perde mais uma e empaca na tabela do Grupo B, e pode terminar a rodada fora da zona de classificação.

O Santos se reformulou bastante e o futebol apresentado é preocupante.

CONCORDA?