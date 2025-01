A 'seleção' do Cruzeiro vai micar? Sinto que sim...

Estou falando do "Super-Cruzeiro" de Cássio, Gabigol e Dudu, evidentemente.

Depois das milionárias contratações do Clube Celeste no final de 2024 e início de 2025, é claro, todos os holofotes da mídia mineira se voltaram para a Toca da Raposa.

Mas acontece que, com a bola rolando, por mais que ainda estejamos no início da temporada, o rendimento dos "Galáticos Celestes" está deixando muito a desejar.

E a derrota de ontem, diante do Athletic, com Cássio e Dudu em campo, deixou a segunda maior torcida de BH preocupada.

O ex-palmeirense esteve apagadíssimo em campo.

Enquanto o ex-goleiro do Corinthians falhou feio no gol do Athletic (gol contra de Fabrício Bruno, outra contratação badaladíssima), o que resultou em uma enxurrada de críticas para cima do ídolo alvinegro.