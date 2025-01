Pelo andar da carruagem a Bola de Ouro, enfim, voltará ao Brasil!

A última premiação da Bola de Ouro foi uma grande decepção para os brasileiros.

Vini Júnior só faltou fazer chover com a camisa do Real Madrid, mas, por motivos no mínimo esquisitos - para não falar em racismo explícito -, o premiado acabou sendo o comum Rodri.

Erro enorme que acabou sendo corrigido pela Fifa no The Best.