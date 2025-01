Misto do Palmeiras seria presa fácil para os reservas do Corinthians!

Noroeste 1 x 1 Palmeiras

Depois de vencer a Lusa sem sobressaltos na primeira rodada do Campeonato Paulista no Allianz Parque, o Alviverde empatou fora de casa, na bela Bauru, com o Noroeste.

O time do interior havia estreado com vitória em Rio Claro, contra o recém-promovido Velo Clube, e encarou o misto esmeraldino de igual para igual, como nos velhos tempos do bom Norusca.