O saudoso Baltazar ainda lidera o ranking de melhores cabeceadores!

Mais um grande time do Corinthians da década de 50. Em pé, da esquerda para a direita: Cabeção, Murilo, Julião, Idário, Clovis Nori e Roberto Belangero. Agachados: Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. Foto enviada por Carlos Alex Cintra Gomes

O Corinthians, de meias pretas em mais uma tarde de festa no Paulo Machado de Carvalho. Em pé, da esquerda para a direita: Hélio, Bino, Touguinha, Idário, Newton e Belfare. Agachados: Cláudio, Luizinho, Baltazar, Nelsinho e Colombo, segurando um cachorrinho no colo. Mais uma vez, "gracias" ao sr. Waldemar Micheletti, corintianíssimo de longa data pela identificação do belo time alvinegro

Nesta imagem histórica, as equipes do Jabaquara e do Ourinhos posaram juntas, em 26 de novembro de 1944. Andu é o sexto em pé, da esquerda para a direita, de camisa preta. E o último agachado, da esquerda para a direita, é Baltazar, o "Cabecinha de Ouro", com a camisa do Jabaquara aos 18 anos de idade. Foto enviada por José Carlos Monteiro