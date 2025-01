Lucas ou Oscar? Quem brilhará mais no São Paulo de 2025?

De qualquer forma, os dois experientes atletas (Lucas está com 32 anos e Oscar com 33), podem formar uma ótima dupla no time de Zubeldía.

Se conseguirem ter um ano sem contratempos (entenda-se lesões), ambos podem render bem, mas creio que Lucas será o principal destaque do time.

Claro, um Calleri pode 'correr por fora' e roubar a cena.

E você, são-paulino ou não, o que acha?

Quem será o principal destaque do São Paulo Futebol Clube em 2025?

OPINE!