Zagallo foi a segunda figura mais importante para o futebol brasileiro

Garrincha, Zagallo, Pelé (ao fundo) e Jurandir, no Chile, em 1962. Foto: Reprodução/ In My Ear

Observado por Zito e Zagallo, Pelé cumprimenta o Rei Gustavo Adolfo, da Suécia, antes de começar mais uma partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1958. Foto: Reprodução/ In My Ear

Garrincha, Didi, Pelé, Vavá e Zagallo posam após um treinamento no Chile, em 1962. Foto: Reprodução/ In My Ear