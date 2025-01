Rivellino: 79 anos de um gênio!

Canhoto com um chute poderoso, tanto na força quanto na precisão, Rivellino começou no futebol de salão do Esporte Clube Banespa, no bairro do Brooklin, onde morava, e se adaptou perfeitamente aos gramados.

Reprovado no Palmeiras, seu time de infância, Rivellino chegou ao Corinthians para fazer história, e em pouco tempo passou a integrar a equipe de Aspirantes.

Aliás, muitos torcedores corintianos chegavam mais cedo aos jogos justamente assistirem ao canhoto habilidoso que logo estaria entre os profissionais, principalmente para testemunharem um drible que fazia com maestria: o "elástico".

Pelo Corinthians não conquistou nenhum título de relevância (Paulista ou Brasileiro), jogando em um período de amplo domínio do Santos e do Palmeiras, mas ainda assim suas atuações foram suficientes para ser titular da seleção brasileira na vitoriosa campanha no México, na Copa de 1970.

Também defendeu a Seleção Brasileira em outras duas Copa, de 1974 (na Alemanha) e 1978 (na Argentina), nesta última, por conta de uma lesão, acabou passando a maior parte do tempo na reserva.

Depois de encerrar sua carreira profissional, ainda brilhou nos gramados brasileiros com a Seleção de Masters, organizada pelo saudoso Luciano do Valle (1947-2014).