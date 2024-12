O Botafogo teria dado muito mais trabalho ao Real

É o nono título do clube mais relevante do planeta.

E, nesta final, com a vida muito facilitada pelo mexicano Pachuca.

A zebra até que começou o jogo surpreendendo, chegando algumas vezes ao gol de Courtois e sofrendo pouco defensivamente.

Mas o gol de Mbappé, que contou com gigantesca jogada de Vini Júnior, o melhor jogador do mundo, abriu a porteira mexicana, que viu o time merengue marcar mais duas vezes, com Rodrygo (um GOLAÇO) e com Vini (pênalti mal batido que, por sorte, acabou entrando).

E sejamos sinceros: fosse o Botafogo do outro lado, o Real teria tido muito mais dificuldade para levar o seu nono mundial.

Os jogos do Pachuca na semi e na final deixaram bem claro que o Fogão só não foi mais longe na competição pela ridícula logística realizada nas coxas nos três dias que separaram o duelo contra o São Paulo e o confronto diante dos mexicanos.