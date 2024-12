Mundial do Corinthians se torna mais espantoso a cada ano

O Botafogo é mais um sul-americano a voltar do Mundial de Clubes (que neste ano inventaram de chamar de Intercontinental) com as mãos vazias.

Pode-se culpar o cansaço, o curto período para viajar ao Catar, a bola que era redonda demais, a posição dos astros, a torcida contra...

Mas o fato é que, mesmo se tivesse passado do Pachuca, o time de Artur Jorge não teria muitas chances se tivesse avançado à final.