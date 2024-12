Ainda boto muita fé em Endrick!

Acompanhar o que acontece com Endrick na Espanha me deixa um pouco espantado.

Jurava de pés juntos que o goleador forjado no Palestra Itália chegaria ao Real Madrid para brigar com Mbappé pela vaga no comando do ataque do time merengue.

Acreditava que em pouco tempo o ataque do mais poderoso clube do mundo seria formado por ele com os também brasileiros Vini e Rodrygo nas pontas.