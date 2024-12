Rivellino, com a camisa da Lusa, marcando um golaço de pé... direito!

Uma semana depois, em 16 de janeiro de 1972, a Portuguesa voltou ao gramado do Canindé para enfrentar o Zeljeznicar, da antiga Iugoslávia, e Rivellino, jogando com a camisa 8 do time rubro-verde, marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0.

Humilde, Rivellino abriu mão da camisa 10, que era utilizada por Basílio na Lusa, jogador que depois tornou-se o "Pé de Anjo" do Corinthians, fazendo o gol do título do Campeonato Paulista de 1977, livrando o Alvinegro de um jejum de títulos que durava desde 1954.

Aliás, foi o próprio Basílio que deu o passe para o lindo gol do "Reizinho do Parque", que aplicou seu famoso "elástico" em um zagueiro adversário e arrematou com o "pé ruim", o direito, de fora da área, rasteiro, no canto direito da meta de Janjuz.

O placar havia sido aberto por Valdomiro (não confundir com o Valdomiro do Inter), aos 32 minutos do primeiro tempo. Rivellino marcou logo depois, aos 39, dando números finais ao placar da partida. O saudoso Rubens Minelli (1928-2023) era o treinador da Portuguesa de Desportos.

Roberto Rivellino, que no próximo dia 1º de janeiro completa 79 anos, reside atualmente em Vinhedo, no interior paulista.

Ele trabalha como comentarista no programa "Cartão Verde", da TV Cultura-SP.