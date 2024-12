O Palmeiras pode não ter Mundial, mas sorte tem de sobra

O Chelsea será osso duro de roer.

Mas Esperance, da Tunísia, e León, do México, não serão páreos para o Rubro-Negro.

O Fluminense deve ter dificuldades no Grupo F diante do Borussia Dortmund, mas é favorito contra Ulsan, da Coréia do Sul, e contra o Sundowns, da África do Sul.

Agora o Botafogo caiu em um dos grupos mais encardidos.

É zebra da chave B, que tem PSG e Atlético de Madrid.

Mas pelo menos do Seattle Sounders, dos EUA, deve vencer.