A tal 'justiça' dos malditos pontos corridos

Ou seja, o Verdão acabou "premiado" pela selvageria de alguns de seus torcedores.

Fato que pode ser determinante para o título, já que, sem a pressão vinda das arquibancadas, a vida do Verdão será muito menos complicada em Belo Horizonte.

Do outro lado da disputa, na última rodada do Brasileirão o Botafogo enfrentará o São Paulo, que já está com a cabeça em férias.

Sem contar que dá para imaginar a "força" que o Tricolor fará para vencer o Fogão e ajudar o rival Palmeiras, não é mesmo?

Pois é, este é o sistema de pontos corridos, o mais "justo", segundo aqueles que detestam o futebol.

Mas, para a tristeza dos abutres da bola, esta maldição está para acabar.