Quatro anos sem Maradona, que entrevistei em 2006 no Carnaval do Rio!

O melhor momento da história do Napoli foi com o argentino Diego Armando Maradona. Foto: Reprodução/In My Ear

Para parar Maradona precisava acompanhar cada passo do argentino. Maldini que o diga. A imagem é de mais um confronto entre Napoli e Milan, no final dos anos 80. Foto: Reprodução/In My Ear

Maradona, à época no Napoli, é cercado por fotógrafos. Foto: Reprodução/In My Ear