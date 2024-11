O 'título' que o Bota levará se perder o Brasileiro e a Libertadores

E o pior é que, com o mental abaladíssimo, o time de General Severiano corre também ENORME risco de perder feio para o Atlético-MG lá no Monumental de Núñez.

E, sejamos francos: se acontecer de o Bota perder as duas taças, pelo menos um outro "título" o clube de John Textor merecerá.

O de time mais "pipoqueiro" do mundo!

Afinal de contas, já existiu na história do futebol do planeta tantas refugadas seguidas como as do Fogão?

Eu desconheço...

