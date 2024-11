Se dependesse de você, o VAR seguiria ou seria retirado do futebol?

Mas, como nem preciso me alongar, aqui no Brasil parece que as polêmicas envolvendo os "Homens de Preto" só aumentaram após a implementação do árbitro de vídeo.

Toda rodada são várias enormes polêmicas novas por causa de erros grosseiros.

Portanto, quero saber de você, amigo internauta.

De 0 a 10, como anda a sua confiança no arbitro de vídeo?

E, se a decisão fosse sua, o VAR seguiria ou seria retirado do futebol brasileiro?

Opine!