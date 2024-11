O título do Santos na Série B deve ser comemorado?

Para muitos, o caneco nem deve ser exibido na robusta sala de troféus do clube.

Mesmo sem ter jogado neste sábado, por conta do empate do Novorizontino com o Paysandu, o time da Vila não poderá mais ser alcançado.

Eu penso que o troféu deva ser sim parte da galeria de conquistas, para que este fato não seja esquecido.

E você, torcedora e torcedor, principalmente santista...

Acha que esta conquista deve ser comemorada ou não?

OPINE!