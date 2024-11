Se Roger Machado tivesse chegado antes, o Inter brigaria muito pelo título!

Internacional 2 x 0 Fluminense

Não bastassem as enchentes, que atrapalharam tanto povo gaúcho, e consequentemente os clubes do estado, no caso do Inter houve outro problema: a demora para a diretoria 'acordar' e perceber que Eduardo Coudet não conseguiria tirar tudo o que Roger Machado está conseguindo deste ótimo elenco.

É o melhor time do returno, com 14 jogos de invencibilidade e lutando 'cabeça a cabeça' com o Flamengo pelo G-4.