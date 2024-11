Se voltar, enfim, Neymar vai ganhar o perdão do torcedor santista

Neymar está de volta às manchetes esportivas, e não mais aparecendo nos portais de fofoca.

Primeiro, foi a sua nova lesão no retorno ao Al-Hilal, após um ano parado.

Depois, veio a informação de que o clube árabe, por causa dos problemas físicos do jogador, estuda encerrar o vínculo com o caro brasileiro no próximo mês de janeiro.