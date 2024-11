Fla 'sobra' no Maracanã, mas deixa o Galo vivo!

E aí, Filipe Luís, inteligente que é, soube explorar os desfalques do time mineiro para colocar o Flamengo incansavelmente para cima do rival.

E deu no que deu: vitória para lá de convincente do Rubro-Negro, que só não colocou uma mão na taça por causa do golzinho da esperança atleticana marcado por Alan Kardec já no final do duelo.

E a gente critica quando é preciso.

Mas, claro, elogia quando é merecido.

E como merece elogios hoje o decisivo Gabigol.

Gente, dá para notar ainda que ele está em uma outra "rotação".