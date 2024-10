Vivemos uma das semanas mais tristes da história do esporte brasileiro

Ontem mesmo publiquei um texto neste mesmo espaço exaltando a semana do futebol brasileiro.

Andava animado com as atuações de Vini e de Raphinha, pelo Real e pelo Barça, respectivamente, e também pelas goleadas do Atlético-MG, contra o River, e do Botafogo, diante do Peñarol.

Mas agora eu vejo que tais feitos impressionantes de nossos atletas e clubes estão servindo apenas para amenizar toda a tristeza que dominou o esporte brasileiro nos últimos dias.