A maior desvantagem do Corinthians na luta contra o Z-4

As últimas semanas dos corintianos foram de ilusão.

O clube, que só aparecia na mídia com manchetes negativas, surpreendeu ao contratar a estrela mundial Memphis Depay e, em campo, brilhou e avançou às semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

Com toda essa empolgação, o assunto Brasileirão, que conta com o Timão em sua zona de rebaixamento, foi jogado para debaixo do tapete.