Se o Fla teve noite de Real Madrid, Hugo teve de Courtois

Mas o volume de jogo que o Flamengo teve no primeiro duelo entre as equipes pelas semifinais da Copa do Brasil foi um absurdo!

Parecia até aqueles jogos entre o Real Madrid e o Levante, pelo Campeonato Espanhol.

Mas se o Fla teve noite de Real, Hugo Neneca teve de Thibaut Courtois, o goleirão belga, melhor da posição no futebol mundial. .

Não fosse o goleiro corintiano, o Timão teria voltado para São Paulo com uns seis ou sete gols nas costas.

Sem exageros!

Verdade que ele falhou no gol flamenguista.