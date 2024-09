Torci muito para o Timão marcar 2 a 2! Seria maravilhoso para o futebol!

Mas hoje eu os decepcionei (risos).

Gente, assistindo aqui ao Majestoso do Mané Garrincha, torci DEMAIS para que o Corinthians chegasse aos 2 a 2 no finzinho do jogo.

E não apenas por amar loucamente o nosso maravilhoso Timão (risos).

É que seria um resultado épico, com dois homens a menos, que bombaria na audiência como aquele empate corintiano contra o Palmeiras no Paulista.

Pena que não tenha acontecido, pois seria maravilhoso para o futebol e para a mídia esportiva!

Menos, claro, para os meus filhos e para todos os outros são-paulinos do planeta (risos).