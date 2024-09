Atenção, flamenguistas: a previsão é de ventania em Montevidéu

A diferença é abissal!

Só que estamos falando de futebol.

Estamos falando de mata-mata.

E, no sistema mais amado do esporte mais popular do planeta, absolutamente tudo pode acontecer.

Inclusive uma vitória da equipe de Montevidéu em pleno Maracanã, sofrendo pouquíssimos riscos.

Claro, como o impensável aconteceu no Rio de Janeiro, podemos ter surpresas também no Campeón del Siglo nesta noite.