Enfrentar o Galo, o predestinado Deyverson, e a Massa, é tremenda gelada!

Chega a ser covardia jogar contra os 11 do Galo e mais sua incansável e apaixonada torcida.

Como resistir, não é mesmo, Fluzão?

Ainda mais jogando contra um predestinado como Deyverson, que entrou no final do primeiro tempo no lugar do contundido Bernard e marcou os dois tentos atleticanos.

Para piorar as coisas, o Tricolor abdicou do jogo, achou que poderia, com o perdão do trocadilho, cozinhar o Galo...

Ledo engano, Mano Menezes...

Melhores momentos: Atlético Mineiro 2 x 0 Fluminense