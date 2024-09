Que o Santos esteja guardando o seu brilho para a Série A 2025

Mas muito longe mesmo!

Sofreu demais com as investidas dos donos da casa.

Mas teve sorte na falta de pontaria do rival e competência para marcar o único gol da partida com Giuliano, ainda no primeiro tempo.

E convenhamos, minha gente, sabemos muito bem que o Santos não foi para a Série B para dar show.

Está lá para fazer pelo menos o mínimo necessário para garantir o retorno para seu lugar de direito, a primeira divisão nacional.

E a sensação é de que de fato conseguirá!