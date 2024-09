Alguém ainda tem a cara de pau de defender pontos corridos depois de ontem?

Foi uma noite de Copa do Brasil inesquecível!

Na Neo Química Arena, uma loucura corintiana com a apresentação de Memphis Depay e a heroica classificação diante do Juventude, com direito a gol no último lance da partida.

Já na Ligga Arena, a explosão foi da torcida visitante, com o Vasco da Gama eliminando o Athletico-PR do torneio com o drama das penalidades.