Corintianos deveriam se preocupar com esta heroica classificação

Aliás, para mim, o primeiro tento do time gaúcho foi legal, e o segundo é que deveria ser anulado.

Pressionando na etapa final, o desempate aconteceu quando o ótimo Rodrigo Garro acertou um petardo que o goleiro Gabriel não conseguiu segurar e o beque Zé Marcos acabou empurrando pra dentro, fazendo gol contra.

Então, com a raça corintiana habitual, aos 53 minutos, Coronado cobrou escanteio e André Ramalho fez de cabeça, o gol da classificação.

Eliminando o Juventude, o Corinthians vai à semifinal e, vejam só, em um 'mata-mata', sempre muito mais emocionante que os modorrentos 'pontos corridos', há chance de levantar este caneco mais uma vez, a quarta.

É claro que com os bons reforços que chegaram e estão chegando, o Timão pode se livrar do rebaixamento no Brasileiro, mas ficar se preocupando com outros torneios pode ser embarcar em uma canoa furada...

A torcida, de qualquer forma, como é de praxe, fez sua parte e empurrou o time para esta classificação.