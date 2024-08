O Corinthians dá pena!

Hoje, em Caxias do Sul, diante do Juventude, caiu por terra o mito de que o Timão do mata-mata é melhor do que o dos pontos corridos.

Ambos são, na verdade, igualmente terríveis!

É de dar pena!

Sério, minha gente, o time do Alfredo Jaconi teve enorme facilidade para criar pelo menos cinco chances claras de gol diante do Alvinegro.

Fez dois, é verdade!

Mas poderia ter feito até mesmo uns quatro!