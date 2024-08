O Galo vai impedir que o São Paulo chegue ao bi da Copa do Brasil!

Teve mais volume, mais posse de bola, mas...

Nos acréscimos, em lance daqueles milimétricos, Battaglia marcou para o Galo, com aprovação do VAR.

Foi um castigo para o Tricolor, que agora precisará fazer das tripas coração para ganhar do time mineiro, contra a Massa, que vai ser ainda mais ruidosa do que foi a torcida do time paulista.

Pois é...

Pelo jeito, o sonhado bicampeonato consecutivo do São Paulo na Copa do Brasil não vai acontecer...

O Galo está bem perto de chegar na semifinal.