O grande indício de que o Corinthians 'já caiu'

Tanto que os matemáticos da UFMG já alertam que, no atualmente, a chance de rebaixamento do clube do Parque São Jorge é de 58,8%!

Só as possibilidades de queda do Atlético-GO (94,8%) e Cuiabá (67,6%) são maiores do que a do clube do Parque São Jorge.

E outra: com apenas 22 pontos no Brasileiro, o Timão tem pela frente 15 jogos para somar 23 pontos e chegar aos tais 45 da salvação.

Ou seja: precisa vencer sete partidas nesta reta final de campeonato, sendo que até o momento somou apenas QUATRO triunfos!!!

Além de tudo isso, sabem qual ainda é o maior indício de que o Corinthians "já caiu"?

Percebi nos últimos tempos que até mesmo a Fiel, sempre tão otimista, já perdeu a fé na permanência do Coringão na Série A.